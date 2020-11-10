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Бойовики блокують пропуск через КПВВ: люди з речами дарма долають по три кілометри

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але є затримки зі сторони представників ОРДЛО. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДПСУ на тлі повідомлень української делегації у ТКГ про те, що "російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування".

“З українського боку Державна прикордонна служба забезпечила функціонал усіх КПВВ в межах Донецької та Луганської областей. Є персонал, є технічні засоби для проведення оформлення осіб і транспортних засобів, але, по факту, у Донецькій області немає осіб з боку тимчасово окупованої території й на тимчасово окуповану територію. Ймовірно, через блокування пропуску бойовиками. Що стосується Луганської області, то там певний пропуск здійснюється, але не факт, що люди, які вибули на тимчасово окуповану територію, не будуть повернуті бойовиками. Є вже випадки, коли поверталися на КПВВ "Золоте“ — траспортний засіб із водієм. На скільки я розумію, недавно на "Щасті“ вернули кількох осіб, їх не пропустили на тимчасово окуповану територію”, — зазначили у коментарі УНН в пресслужбі ДПСУ.

Тим часом українська делегація у ТКГ поширила фотографію, зауваживши, що на ній - "громадяни України, яких розвернула назад російська сторона". "Перед тим вони пройшли з речами майже три кілометри", - вказали у делегації.

Там підтвердили, що сьогодні о 8:00 ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ “Гнутове”, “Мар’їнка, “Майорське” (Донецька область) “Станиця Луганська”, “Щастя", “Золоте”. "Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування", - сказано у повідомленні делегації.

Так, у поширеному у вівторок, 10 листопада, повідомленні пресслужбі ДПСУ додали, що в КПВВ в межах Донецької області “Гнутове”, “Новотроїцьке”, “Мар’їнка” та “Майорське” поки не фіксується прибуття громадян з окупованої території, "скоріш за все через блокування пропуску представниками ОРДО". Крім того, як вказано, "через побоювання у відмові в пропуску незаконними збройними формуваннями не фіксується прибуття людей для перетину лінії розмежування в напрямку окупованої території".

Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:

  • У КПВВ “Станиця Луганська” на вхід з тимчасово окупованої території України — 49 осіб, на вихід — 51 особу.
  • У КПВВ “Золоте” — 2 особи та 1 транспортний засіб, які вибули в напрямку тимчасово окупованої території. Представники окупаційної влади автомобіль не пропустили (причину водій коментує у відео). Транспортний засіб з водієм повернулися на підконтрольну українській владі територію.
  • У КПВВ “Щастя” — на вихід до тимчасово окупованої території вибуло 8 осіб, в тому числі 2 дітей. Однак не виключено, що ці громадяни можуть бути повернуті незаконними збройними формуваннями, тому українська влада забезпечила автобус, який зможе привезти цих людей.

Додамо, що вчора, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо, що минулого тижня під час робочої поїздки до Луганської області, Президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий КПВВ “Щастя”, який сьогодні розпочав роботу.

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