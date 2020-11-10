Боевики блокируют пропуск через КПВВ: люди с вещами зря преодолевают по три километра

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки с стороны представителей ОРДЛО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ на фоне сообщений украинской делегации в ТКГ о том, что "российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения".

"С украинской стороны Государственная пограничная служба обеспечила функционал всех КПВВ в пределах Донецкой и Луганской областей. Есть персонал, технические средства для проведения оформления лиц и транспортных средств, но, по факту, в Донецкой области нет лиц со стороны временно оккупированной территории и на временно оккупированную территорию. Вероятно, из-за блокирования пропуска боевиками. Что касается Луганской области, то там определенный пропуск осуществляется, но не факт, что люди, которые выбыли на временно оккупированную территорию, не будут возвращены боевиками. Есть уже случаи, когда возвращались на КПВВ "Золотое" - траспортное средство с водителем. Насколько я понимаю, недавно на "Счастье" вернули нескольких лиц, их не пропустили на временно оккупированную территорию", - отметили в комментарии УНН в пресс-службе ГПСУ.

Между тем украинская делегация в ТКГ распространила фотографию, отметив, что на ней - "граждане Украины, которые развернула назад российская сторона". "Перед тем они прошли с вещами почти три километра", - указали в делегации.

Там подтвердили, что сегодня в 8:00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское"(Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое"." Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения", - сказано в сообщении делегации.

Так, в распространенном во вторник, 10 ноября, сообщении пресс-служба ГПСУ добавила, что в КПВВ в пределах Донецкой области "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское" пока не фиксируется прибытие граждан с оккупированной территории, "скорее всего из-за блокирования пропуска представителями ОРДО". Кроме того, как указано, "из-за опасений в отказе в пропуске незаконными вооруженными формированиями не фиксируется прибытие людей для пересечения линии разграничения в направлении оккупированной территории".

По состоянию на 10:00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

  • В КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 49 человек, на выход - 51 человека.
  • В КПВВ "Золотое" - 2 человека и 1 транспортное средство, выбывшие в направлении временно оккупированной территории. Представители оккупационных властей автомобиль не пропустили (причину водитель комментирует в видео). Транспортное средство с водителем вернулись на подконтрольную украинской власти территорию.
  • В КПВВ "Счастье" - на выход к временно оккупированной территории выбыло 8 человек, в том числе 2 детей. Однако не исключено, что эти граждане могут быть возвращены незаконными вооруженными формированиями, поэтому украинская власть обеспечила автобус, который сможет привезти этих людей.

Добавим, что вчера, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Напомним, что на прошлой неделе во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый КПВВ "Счастье", который сегодня начал работу.

Украинские Национальные Новости

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