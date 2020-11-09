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Українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі

Українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зрив Росією відкриття КПВВ, яке мало відбутися 10 листопада на Донбасі, болісно вдарить по потребах громадян України. Про це йдеться у заяві Української делегації в ТКГ, розміщеної на Facebook, передає УНН.

"Особливо болісно по потребах громадян України з обох боків лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна зі свого боку підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу.

"Тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збірається. Нажаль", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, Президент України на КПВВ у Щасті перевірив новий сучасний багатофункціональний сервісний центр.

Українські Національні Новини

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