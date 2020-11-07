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У Щасті підготували до відкриття нове КПВВ: до запуску готовий сучасний сервісний центр

Київ • УНН

 • 23321 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України на КПВВ у Щасті перевірив новий сучасний багатофункціональний сервісний центр, який запрацює 10 листопада. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.

“Вчора, 6 листопада, на КПВВ у Щасті проінспектували готовність до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру. Відкриття КПВВ та сервісного центру у Щасті, а також КПВВ у Золотому відбудеться 10 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Луганщину, за участі Президента України Володимира Зеленського, відвідали також міжнародні партнери України.

“Дякую нашим друзям за те, що долучилися до такої важливої події і разом з нами відвідали КПВВ і сервісний центр. Це перший, але не останній сервісний хаб на КПВВ, наступного року такі хаби будуть на всіх пунктах пропуску. Завдяки всім нашим партнерам ми змогли завершити цей проєкт всього за два місяці. Це той приклад, який доводить — консолідовані зусилля і рух в одному напрямку — запорука успіху”, — сказав Віцепрем‘єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Олексій Резніков також наголосив, що Україна послідовно виконує Мінські домовленості та домовленості саміту Н4 у Парижі і відкриття КПВВ — це черговий крок у цьому.

Резніков додав, що влада має послати чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що, люди, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території і є заручниками окупантів, — важливі для України.

Додамо, напередодні Зеленський оглянув КПВВ “Щастя”, який розпочне роботу 10 листопада.

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