В Счастье подготовили к открытию новое КПВВ: к запуску готов современный сервисный центр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины на КПВВ в Счастье проверил новый современный многофункциональный сервисный центр, который заработает 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.
“Вчера, 6 ноября, на КПВВ в Счастье проинспектировали готовность к открытию КПВВ и современного многофункционального сервисного центра. Открытие КПВВ и сервисного центра в Счастье, а также КПВВ в Золотом состоится 10 ноября”, — говорится в сообщении.
Отметим, что Луганскую область, при участии Президента Украины Владимира Зеленского, посетили международные партнеры Украины.
“Спасибо нашим друзьям за то, что присоединились к такому важному событию и вместе с нами посетили КПВВ и сервисный центр. Это первый, но не последний сервисный хаб на КПВВ, в следующем году такие хабы будут на всех пунктах пропуска. Благодаря всем нашим партнерам мы смогли завершить этот проект всего за два месяца. Это тот пример, который доказывает — консолидированные усилия и движение в одном направлении — залог успеха”, — сказал вицепремьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Алексей Резников также отметил, что Украина последовательно выполняет Минские договоренности и соглашения саммита Н4 в Париже и открытие КПВВ — это очередной шаг в этом.
Резников добавил, что власть должна послать четкий сигнал, что Донбасс важен для Украины, что, люди, которые сегодня находятся на временно оккупированной территории и являются заложниками оккупантов, — важны для Украины.
Добавим, накануне Зеленский осмотрел КПВВ “Счастье”, который начнет работу 10 ноября.