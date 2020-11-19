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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28055 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85751 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102511 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118526 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152972 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание: основная тема - КПВВ

Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание: основная тема - КПВВ

Киев  •  УНН

 • 19243 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Только что в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения: разблокирование работы КПВВ", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня украинская делегация заявила, что предлагает созвать внеочередные заседания рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

Напомним, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

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