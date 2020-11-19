Україна пропонує Росії зібрати позачергові засідання трьох підгруп у ТКГ

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати у режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень. Зокрема, питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються", - йдеться у повідомленні пресслужби.

В українській делегації висловили сподівання на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 9 грудня 2019 року у Парижі.

Нагадаємо, минулого тижня за результатами робочої зустрічі політичних радників лідерів держав "нормандської четвірки" Німеччина та Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій по Донбасу.