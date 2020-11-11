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Українська делегація: в ОБСЄ закликали російську сторону розблокувати роботу КПВВ до кінця тижня

Українська делегація: в ОБСЄ закликали російську сторону розблокувати роботу КПВВ до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час засідання ТКГ на рівні Глав делегацій сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

"Україна виконала свої забов’язання та 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей та траспорту.
Сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Ці умови суто технічні", - йдеться у повідомленні.

В українській делегації відзначили, що "представники ОБСЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей у найближчий час, до кінця цього тижня".

"Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань. Сподіваємося на швидку реакцію російської делегації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у "Станиці Луганській".

Зазначимо, що й вчора, 10 листопада, пропуск через лінію розмежування здійснювався фактично лише у КПВВ "Станиця Луганська".

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.

Українські Національні Новини

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