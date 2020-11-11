Українська делегація: в ОБСЄ закликали російську сторону розблокувати роботу КПВВ до кінця тижня

"Україна виконала свої забов’язання та 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей та траспорту.

Сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Ці умови суто технічні", - йдеться у повідомленні.

В українській делегації відзначили, що "представники ОБСЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей у найближчий час, до кінця цього тижня".

"Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань. Сподіваємося на швидку реакцію російської делегації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у "Станиці Луганській".

Зазначимо, що й вчора, 10 листопада, пропуск через лінію розмежування здійснювався фактично лише у КПВВ "Станиця Луганська".

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.