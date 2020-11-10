Прикордонники розповіли, як сьогодні відбувався пропуск осіб в ОРДЛО

“Станом на 16.00 співробітники Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України – 125 осіб, на вихід – 150 осіб. Усі громадяни, яких сьогодні прикордонники оформляли на вихід до ТОТУ в КПВВ "Мар’їнка" (двоє осіб та транспортний засіб), "Золоте" (двоє осіб та транспортний засіб) та "Щастя" (10 громадян), повернулися через відмову пропускати їх представниками незаконних збройних формувань”, - зазначили в відомстві.

Додається, що до інших КПВВ на лінії розмежування громадяни не прибували.

Зазначимо, що сьогодні згідно з рішенням Командувача об’єднаних сил відновлена робота усіх КПВВ на лінії розмежування, які працюють щоденно з 8 до 16 години. В них перебуває достатня кількість персоналу Державної прикордонної служби України для забезпечення пропуску осіб та транспорту. Проте фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками.

Нагадаємо, УНН писав, що Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але є затримки зі сторони представників ОРДЛО.