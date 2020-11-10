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Пограничники рассказали, как сегодня проходил пропуск лиц в ОРДЛО

Пограничники рассказали, как сегодня проходил пропуск лиц в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня фактически пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"По состоянию на 16.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на вход со временно оккупированной территории Украины - 125 человек, на выход - 150 человек. Все граждане, которых сегодня пограничники оформляли на выход на ВОТУ в КПВВ "Марьинка" (два человека и транспортное средство), "Золотое" (два человека и транспортное средство) и "Счастье" (10 граждан), вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.

Добавляется, что в другие КПВВ на линии разграничения граждане не прибывали.

Отметим, что сегодня согласно решению командующего Объединенных сил восстановлена работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов. В них находится достаточное количество персонала Государственной пограничной службы Украины для обеспечения пропуска лиц и транспорта. Однако фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован пророссийскими боевиками.

Напомним, УНН писал, что Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки со стороны представителей ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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