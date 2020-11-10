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Блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями — Арестович

Блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями — Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Зволікання з відкриттям КПВВ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей загрожує росіянам новими санкціями. Про це УНН заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

“Якщо не відкриють КПВВ зі тієї сторони, то я думаю, що санкції впадуть на голову Росії. Це я враховую позицію ОБСЄ. Вони дуже налаштовані відкрити КПВВ та допомогти мирним жителям, громадянам України по обидва боки кордону й дуже-дуже незадоволені зволіканням російської сторони”, - сказав Арестович.

Також Арестович зазначив, що КПВВ на Донбасі можуть запрацювати на повну потужність протягом декількох наступних днів.

“Ми відкрили всі 7 КПВВ. Але та сторона нікого не пустила, а ми очікували людей в “Ощадбанку” та ЦНАП. І от під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, у нас сталася така маленька “сутичка”, адже російська сторона почала звинувачувати нас у провокаціях і навмисному запуску людей, без попередження росіян. Хоча, ми їх попередили ще 6 листопада офіційним листом. І потім попереджали як могли. Але пан Тоні Фріш (координатор ОБСЄ — ред.) зайняв дуже виважену позицію й зумів наполягти на своїй думці і ми, все ж таки, просунулися до розгляду технічних деталей. Вони будуть обговорюватися завтра на загальному засіданні ТКГ. Але й там є певне просування. Можна обережно заявляти, що протягом одного-двох днів відкриють із цієї сторони”, - підсумував речник.

Нагадаємо, що сьогодні на нових діючих КПВВ в “Щасті” та “Золотому” жодна людина не скористалася послугами Ощадбанку та Центру адміністративних послуг через те, що їх не пропустила російська сторона.

Зазначимо, в ДПСУ повідомляли, що сьогодні фактично пропуск через лінію розмежування здійснювався лише в КПВВ "Станиця Луганська".

Також Арестович повідомив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи цього тижня можуть запропонувати створення п'ятої підгрупи щодо врегулювання ситуацій на українсько-російському кордоні, якщо росіяни не “влаштують демарш”.

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