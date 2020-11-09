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Україна запропонує створити п’яту підгрупу в ТКГ, якщо не буде "демаршу"

Україна запропонує створити п’яту підгрупу в ТКГ, якщо не буде "демаршу"

Київ • УНН

 • 12687 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На засіданні Тристоронньої контактної групи цього тижня можуть запропонувати створення п’ятої підгрупи щодо врегулювання ситуацій на Українсько-Російському кордоні, якщо росіяни не “влаштують демарш”. Про це в коментарі УНН розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

“Ми подивимось, чи згодні вони взагалі працювати по нашому плану і до якої ступені глибини, тому що зараз зарано казати — якщо вони влаштують демарш або щось на зразок того, то про яке створення п’ятої підгрупи можна вести мову”, — сказав Арестович, відповідаючи на питання журналіста про те, чи запропонує українська сторона створення нової підгрупи на засіданні цього тижня.

На уточнююче питання щодо того, чи є передпосилання до “демаршу”, співрозмовник зазначив, що вірить у бажання РФ завершити війну на сході нашої країни.

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“Ми скоріш розглядаємо їх (Росії — ред.) бажання закінчити війну на Донбасі. За деякими ознаками ми бачимо, що вони вже не тягнуть, насамперед економічно і політично. Вони хотіли б піти. Тут питання — дати їм можливість зберегти обличчя, так званий „золотий міст“, тому що вони ж не можуть піти в такому наративі що „ми програли спільному тиску України і ОБСЄ“. Вони мають бути мудрими, для власного народу і міжнародного співтовариства, які спільно вирішили питання, попіклувались про жителів Донбасу, припинили війну. Наш план дає їм таку можливість”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Тристоронній контактній групі для врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу необхідно створити п’яту робочу підгрупу — з питань підготовки повернення контролю над кордоном із Росією в тих місцях, у яких зараз такого контролю немає.

Українські Національні Новини

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