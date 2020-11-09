Украина предложит создать пятую подгруппу в ТКГ, если не будет "демарша"

“Мы посмотрим, согласны ли они вообще работать по нашему плану и до какой степени глубины, потому что сейчас рано говорить — если они устроят демарш или что-то вроде того, то о каком создании пятой подгруппы можно говорить”, — сказал Арестович, отвечая на вопрос журналиста о том, предложит ли украинская сторона создания новой подгруппы на заседании на этой неделе.

На уточняющий вопрос о том, есть ли предпосылки к “демаршу”, собеседник отметил, что верит в желание РФ завершить войну на востоке нашей страны.

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“Мы скорее рассматриваем их (России — ред.) желание закончить войну на Донбассе. По некоторым признакам мы видим, что они уже не тянут, прежде всего экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос — дать им возможность сохранить лицо, так называемый „золотой мост“, потому что они же не могут пойти в таком нарративе что „мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ“. Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность”, — сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Трехсторонний контактной группе для урегулирования на оккупированных частях украинского Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу — по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.