Україна в ТКГ запропонує вибори, виведення російських військ та відміну паспортизації - Арестович

Так, на запитання про те, чи дійсно "План" передбачає проведення виборів 31 березня, співрозмовник відповів, що “це — пропозиція, яку ми надаємо російській стороні і ОБСЄ”.

“Пропозиція має бути розглянута, а потім прийнята. Це не те, що ми вже вирішили, — такі речі вирішує Верховна Рада України... Що стосується реальності — за умови виконання інших умов, які прописані, а саме: вивід всіх іноземних військ з території України, взяття Україною під контроль державного кордону з Росією і після цього введення додаткових сил ОБСЄ, які виконують спостереження за виконанням домовленостей, і, зокрема, моніторинг виборів, підготовки і проведення виборів. Ми вважаємо, що це можливо, але лише за умови виконання цих угод”, — зазначив він.

Зі слів Арестовича, виведення іноземних найманців пропонується “Планом” на початку 2021 року.

“Умовно кажучи, предмет перемовин, цей план — він не містить календаря. Він містить певні кроки, які мають певну прив’язку до окремих періодів. Я б не сказав, що до 15 січня виведуть війська — це предмет перемовин. Ми написали — на початку 2021 року, маючи на увазі, що, грубо кажучи, місяця січня вистачить росіянам, щоб вийти”, — пояснив речник.

Він нагадав також, що російська сторона заблокувала у вересні роботу 3-х з чотирьох підгруп.

Після цього, розповів Арестович, рішенням трьох сторін було вирішено, що потрібен новий план.

“Вони надають, ми надаємо, ОБСЄ розглядає або робить якийсь компромісний або компіляційний документ, який, знов таки, буде обговорюватись сторонами для того, щоб запровадити виконання домовленостей, досягнутих у "нормандському форматы“, та плану дій з реалізації Мінських угод. Там багато практичних питань. А є взагалі питання того, чи ми закінчуємо війну, чи росіяни хочуть вийти зі збереженням обличчя з цієї проблеми. Є ознаки, що вони шукають виходу з ситуації. І треба запропонувати план, який їм дозволить і вийти одночасно, і зберегти обличчя, компроміс”, — сказав він.

Співрозмовник розповів також і про безпекові аспекти нового “Плану”.

“Цей план передбачає, по-перше, розмінування більш ніж на 20 ділянках, по-друге, введення додаткових 1,5 тис. спостерігачів ОБСЄ, яким також має бути забезпечено умови роботи спільної; подальше розведення військ. Тобто, без взяття кордону державного під контроль, без декскалації і подальшого забезпечення безпекової частини, ні про які перемовини може не йти. Більш того, там є вимога до російських державних органів, зокрема Держдуми, скасувати їх постанови про надання російського громадянства тощо”, — додав він.

Нагадаємо, найголовнішими питаннями на засіданні Тристоронньої контактної групи 10 листопада будуть обговорення українського та російського “Плану дій”.