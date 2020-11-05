Украина в ТКГ предложит выборы, вывод российских войск и отмену паспортизации - Арестович

Так, на вопрос о том, действительно ли "План" предусматривает проведение выборов 31 марта, собеседник ответил, что "это - предложение, которое мы предоставляем российской стороне и ОБСЕ".

"Предложение должно быть рассмотрено, а затем принято. Это не то, что мы уже решили, - такие вещи решает Верховная Рада Украины... Что касается реальности - при условии выполнения других условий, которые прописаны, а именно: вывод всех иностранных войск с территории Украины, взятие Украиной под контроль государственной границы с Россией и после этого введение дополнительных сил ОБСЕ, которые выполняют наблюдение за выполнением договоренностей, и, в частности, мониторинг выборов, по подготовке и проведению выборов. Мы считаем, что это возможно, но только при условии выполнения этих соглашений", - отметил он.

По словам Арестовича, вывод иностранных наемников предлагается "Планом" в начале 2021 года.

"Условно говоря, предмет переговоров, этот план - он не содержит календаря. Он содержит определенные шаги, которые имеют определенную привязку к отдельным периодам. Я бы не сказал, что до 15 января выведут войска - это предмет переговоров. Мы написали - в начале 2021 года, имея в виду, что, грубо говоря, месяца января хватит россиянам, чтобы выйти", - пояснил спикер.

Он напомнил также, что российская сторона заблокировала в сентябре работу 3-х из четырех подгрупп.

После этого, рассказал Арестович, решением трех сторон было решено, что нужен новый план.

"Они предоставляют, мы предоставляем, ОБСЕ рассматривает или делает какой-то компромиссный или компиляционный документ, который, опять же, будет обсуждаться сторонами для того, чтобы ввести выполнение договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", и плана действий по реализации Минских соглашений. Там много практических вопросов. А вообще вопрос того, заканчиваем ли мы войну, хотят ли россияне выйти с сохранением лица по этой проблеме. Есть признаки, что они ищут выхода из ситуации. И надо предложить план, который им позволит и выйти одновременно, и сохранить лицо, компромисс", - сказал он.

Собеседник рассказал также и об аспектах вопроса безопасности в новом "Плане".

"Этот план предусматривает, во-первых, разминирование более чем на 20 участках, во-вторых, введение дополнительных 1,5 тыс. наблюдателей ОБСЕ, которым также должно быть обеспечено условия работы совместной; дальнейшее разведение войск. То есть, без взятия границы государственной под контроль, без декскалации и дальнейшего обеспечения безопасности части, ни о каких переговорах речи может не идти. Более того, там есть требование к российским государственным органам, в частности Госдуме, отменить их постановление о предоставлении российского гражданства и т.д.", - добавил он.

Напомним, главными вопросами на заседании Трехсторонней контактной группы 10 ноябрь будут обсуждения украинского и российского "Плана действий".