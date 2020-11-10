Банк і ЦНАП на КПВВ на Донбасі сьогодні пустували: окупанти не пропустили людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відсьогодні на нових діючих КПВВ в “Щасті” та “Золотому” жодна людина не скористалася послугами Ощадбанку та Центру адміністративних послуг через те, що їх не пропустила російська сторона. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Української делегації в ТКГ.
“На жаль, сьогодні новий Центр надання адміністративних послуг, відділення „Ощадбанку“ та банкомати на КПВВ у Щасті не дочекалися одержувачів соціальної допомоги та українських пенсіонерів, які проживають у тимчасово окупованих Росією районах Луганської області”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.
Додамо, що 10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях. На додаток до діючих, відкрилися два нових КПВВ — у Щасті та Золотому.
Окрім того, в “Ощадбанку” наголосили, що вони повністю готові до обслуговування клієнтів, на КПВВ у Щасті сформовано необхідний резерв готівки з огляду на можливий підвищений попит. Банкомати працюють цілодобово, відділення банку — понеділок-п’ятниця з 7:30 до 15:30; субота-неділя з 8:00 до 13:00.
Передбачається, що щоденно відділення зможе обслуговувати до 2000 клієнтів.
Як повідомляв УНН раніше, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але є затримки зі сторони представників ОРДЛО.