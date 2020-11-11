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Ситуація з КПВВ на Донбасі: пропуск осіб здійснюється лише у "Станиці Луганській"

Ситуація з КПВВ на Донбасі: пропуск осіб здійснюється лише у "Станиці Луганській"

Київ • УНН

 • 22052 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у "Станиці Луганській". Про це УНН розповів речник Східного регіонального управління ДПСУ Юрій Трубачов.

"Станом на 9:30 всі 7 КПВВ з української сторони відкриті: 4 — у Донецькій області, 3 — у Луганській. Але пропуск у дві сторони здійснюється лише у "Станиці Луганській". У пунктах в'їзду-виїзду Донецької області ще не прибувало жодної особи. "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" - поки що не здійснювали пропускних операцій", - зазначив прикордонник.

Трубачов зазначив, що станом на 9:00 на КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони оформлено 37 осіб, з тимчасово окупованої території — 48 осіб.

"На даний час у нас кількість персоналу дозволяє здійснювати пропускні операції у всіх КПВВ", - підсумували у ДПСУ.

Зазначимо, що й вчора, 10 листопада, пропуск через лінію розмежування здійснювався фактично лише у КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що блокування відкриття КПВВ загрожує Росії санкціями.

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