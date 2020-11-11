Ситуация с КПВВ на Донбассе: пропуск лиц осуществляется только в "Станице Луганской"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в "Станице Луганской". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.
"По состоянию на 9:30 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 - в Донецкой области, 3 - в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в "Станице Луганской". В пункты въезда-выезда Донецкой области еще не прибывало ни одного лица. "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" - пока не осуществляли пропускных операций", - отметил пограничник.
Трубачев отметил, что по состоянию на 9:00 на КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны оформлено 37 человек, из временно оккупированной территории - 48 человек.
"В настоящее время у нас количество персонала позволяет осуществлять пропускные операции во всех КПВВ", - подытожили в ГПСУ.
Отметим, что и вчера, 10 ноября, пропуск через линию разграничения осуществлялся фактически только в КПВВ "Станица Луганская".
Напомним, пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что блокирование открытия КПВВ грозит России санкциями.