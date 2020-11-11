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Украинская делегация: в ОБСЕ призвали российскую сторону разблокировать работу КПВВ до конца недели

Киев  •  УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Украина выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и траспорта.
Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические", - говорится в сообщении.

В украинской делегации отметили, что "представители ОБСЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели".

"Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов. Надеемся на скорую реакцию российской делегации", - говорится в сообщении.

Напомним, с семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в "Станице Луганской".

Отметим, что и вчера, 10 ноября, пропуск через линию разграничения осуществлялся фактически только в КПВВ "Станица Луганская".

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что блокирование открытия КПВВ грозит России санкциями.

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