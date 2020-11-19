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Оккупанты больше недели блокируют КПВВ на Донбассе: сегодня работал только один

Киев  •  УНН

 • 19603 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в одном. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 905 человек на временно оккупированную территорию, из ВОТ - 701 человек. В остальных КПВВ пропускных операций не производится", - отметил Трубачев.

По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое" пропуск лиц происходит только в понедельник и пятницу.

Добавим, что сегодня, 19 ноября, гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание для обсуждения темы КПВВ.

Как сообщалось ранее в УНН, что 9 ноября, за день до официального открытия КПВВ, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе. Уже 10 ноября ожидания подтвердились и боевики действительно заблокировали пропуск через КПВВ - до сегодняшнего дня бесперебойно работает только "Станица Луганская".

Отметим, что по словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, промедление с открытием КПВВ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей грозит россиянам новыми санкциями.

Также ранее в ОБСЕ призвали российскую сторону разблокировать работу КПВВ до 15 ноября.

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