Зеленський: ми передали ОБСЄ списки на наступний обмін, чекаєм відповідь "другої сторони"

"Наступні речі, про які ми домовлялися (на зустрічі лідерів "норманської четвірки" в Парижі - ред.) - це обмін всіх на всіх. Ми передали на сьогодні пані Хайді Грау, керівнику ОБСЄ, списки з нашої сторони. Чекаємо відповіді від другої сторони", - сказав Президент.

Він висловив сподівання, що на засіданні ТКГ буде підніматись це питання.

Нагадаємо, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.