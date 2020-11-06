Зеленський: ми передали ОБСЄ списки на наступний обмін, чекаєм відповідь "другої сторони"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українська сторона передала ОБСЄ списки для наступного обміну утримуваними особами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту на КПВВ "Щастя", Луганщина, передає УНН.
"Наступні речі, про які ми домовлялися (на зустрічі лідерів "норманської четвірки" в Парижі - ред.) - це обмін всіх на всіх. Ми передали на сьогодні пані Хайді Грау, керівнику ОБСЄ, списки з нашої сторони. Чекаємо відповіді від другої сторони", - сказав Президент.
Він висловив сподівання, що на засіданні ТКГ буде підніматись це питання.
Нагадаємо, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.