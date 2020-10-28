Засідання ТКГ: Кравчук закликав РФ та представників ОРДЛО розблокувати обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ, передає УНН.
"... глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну владу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки згаданого вище проекту плану дій", - йдеться у повідомленні.
Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні, відзначили в Офісі.
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Крім того, як зазначено у повідомленні, представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау звернулася з проханням пришвидшити процес, адже поки тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.
Нагадаємо, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.