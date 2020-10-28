Заседание ТКГ: Кравчук призвал РФ и представителей ОРДЛО разблокировать обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации по модераторства ОБСЕ, передает УНН.
"... глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий", - говорится в сообщении.
Представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле, отметили в Офисе.
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Кроме того, как отмечается в сообщении, представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.
Напомним, 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации по модераторства ОБСЕ.
Как сообщал УНН, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой "План действий" по урегулированию процесса на Донбассе.