Засідання ТКГ: КПВВ "Золоте" та "Щастя" мають відкритись 10 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента після засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ, передає УНН.
Як повідомили в Офісі, учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) — “Золоте” та “Щастя” — 10 листопада.
“Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва КПВВ у визначену дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти в’їзду/виїзду для завершення організаційних питань. Олексій Резніков також запросив пані Хайді Грау відвідати КПВВ спільно”, — йдеться у повідомленні.
Водночас представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ “Золоте”, який за рік тричі перебував під обстрілом, відзначили в Офісі.
“У межах робочої групи з питань безпеки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау відзначила готовність сторін підтримувати сталий режим припинення вогню.
Вона також закликала учасників Тристоронньої контактної групи продовжити роботу з напрацювання координаційного механізму для контролю за дотриманням режиму тиші”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у форматі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації за модераторства ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі.