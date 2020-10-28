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Заседание ТКГ: КПВВ "Золотое" и "Счастье" должны открыться 10 ноября

Заседание ТКГ: КПВВ "Золотое" и "Счастье" должны открыться 10 ноября

Киев  •  УНН

 • 15447 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ, передает УНН.

Как сообщили в Офисе, участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

"Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау посетить КПВВ совместно", - говорится в сообщении.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", что за год трижды находился под обстрелом, отметили в Офисе.

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.

Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ.

Как сообщал УНН, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой "План действий" по урегулированию процесса на Донбассе.

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