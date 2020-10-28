ТКГ: Кравчук запропонував ОБСЄ створити свій “План дій”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під час сьогоднішньої відеоконференції тристоронньої контактної групи, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив радник делегації України в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.
“Українська сторона в особі глави Л.Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи, запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання. Нагадаю, що 16 вересня 2020 року, російська сторона заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ”, - повідомив Олексій Арестович.
Також зазначається, що повноважний представник ОБСЄ, посол П'єр Морель заявив, що справа полягає в базисі переговорів, який би дозволив зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в рамках Нормандського формату.
“Щойно, завдяки ініціативі української делегації, таким базисом була визнана пропозиція Л.Кравчука створити під егідою ОБСЄ "План дій", що враховує в першу чергу безпекові та гуманітарні питання. Українська сторона підкреслює, що саме рішення Нормандського формату на вищому рівні є основою для послідовного, поетапного і всебічного врегулювання конфлікту”, - зазначив радник української сторони у ТКГ.
Зазначимо, що наступне засідання ТКГ заплановане на період з 5 по 10 листопада.
Додамо, що на думку Кравчука Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні.