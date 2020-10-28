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ТКГ: Кравчук запропонував ОБСЄ створити свій “План дій”

ТКГ: Кравчук запропонував ОБСЄ створити свій “План дій”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під час сьогоднішньої відеоконференції тристоронньої контактної групи, голова української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу розробити свій “План дій” щодо врегулювання процесу на Донбасі. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив радник делегації України в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.

“Українська сторона в особі глави Л.Кравчука під час сьогоднішнього засідання групи, запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання. Нагадаю, що 16 вересня 2020 року, російська сторона заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ”, - повідомив Олексій Арестович.

Також зазначається, що повноважний представник ОБСЄ, посол П'єр Морель заявив, що справа полягає в базисі переговорів, який би дозволив зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в рамках Нормандського формату.

“Щойно, завдяки ініціативі української делегації, таким базисом була визнана пропозиція Л.Кравчука створити під егідою ОБСЄ "План дій", що враховує в першу чергу безпекові та гуманітарні питання. Українська сторона підкреслює, що саме рішення Нормандського формату на вищому рівні є основою для послідовного, поетапного і всебічного врегулювання конфлікту”, - зазначив радник української сторони у ТКГ.

Зазначимо, що наступне засідання ТКГ заплановане на період з 5 по 10 листопада.

Додамо, що на думку Кравчука Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні.

Українські Національні Новини

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