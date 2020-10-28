ТКГ: Кравчук предложил ОБСЕ создать свой "План действий"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во время сегодняшней видеоконференции трехсторонней контактной группы, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой "План действий" по урегулированию процесса на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.
"Украинская сторона в лице главы Л.Кравчука во время сегодняшнего заседания группы, предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования. Напомню, что 16 сентября 2020 года, российская сторона заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ", - сообщил Алексей Арестович.
Также отмечается, что полномочный представитель ОБСЕ, посол Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, который бы позволил сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Нормандского формата.
"Только что благодаря инициативе украинской делегации, таким базисом было признано предложение Л.Кравчука создать под эгидой ОБСЕ "План действий", учитывающий в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Украинская сторона подчеркивает, что именно решение Нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования конфликта", - отметил советник украинской стороны в ТКГ.
Отметим, что следующее заседание ТКГ запланировано на период с 5 по 10 ноября.
Добавим, что по мнению Кравчука Россия не разблокирует переговорный процесс после выборов в Украине.