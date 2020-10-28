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Кравчук: Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні

Кравчук: Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні

Київ • УНН

 • 30845 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Росія не змінить поведінку в переговорному процесі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі після проведення місцевих виборів в Україні. Про це УНН розповів перший президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

“Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні. Це точно. Я вже це бачу з матеріалів, які вони роздають. От завтра (28 жовтня - ред.) у нас відбудеться відеоконференція. Вони не збираються йти на компроміс або на якісь розмови, де можна було б робити якісь поступки назустріч. Вони стоять дуже твердо, на якихось незрозумілих позиціях. І ці позиції не дають нагоди домовлятися. Я не бачу, принаймні на завтра (28 жовтня - ред.), якихось можливостей домовитися. Але все може бути. Подивимося, як піде розмова”, - заявив політик.

Нагадаємо, ще у серпні Кравчук повідомив, що під час переговорів у тристоронній контактній групі російська сторона висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Зі слів голови української делегації, Росія блокувала роботу будь-якої з підгруп, доки не буде розглянуто згадане питання.

Йдеться, зокрема, про четвертий Пункт постанови Верховної Ради України “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” і його відповідність Мінським угодам.

Додамо, що 30 вересня, під час чергового засідання ТКГ, голова української делегації Леонід Кравчук вже закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні тристоронньої контактної групи, яке пройшло 15 жовтня у форматі відеоконференції, представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші. Відзначимо, що сторони обговорили взаємне звільнення утримуваних осіб. Також координатор ОБСЄ у ТКГ Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада.

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