Кравчук: Россия не разблокирует переговорный процесс после выборов в Украине

"Россия не разблокирует переговорный процесс после выборов в Украине. Это точно. Я уже это вижу из материалов, которые они раздают. Вот завтра (28 октября - ред.) у нас состоится видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать какие-то уступки навстречу. Они стоят очень твердо, на каких-то непонятных позициях. И эти позиции не дают возможности договариваться. Я не вижу, по крайней мере на завтра (28 октября - ред.), каких-то возможностей договориться. Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор", - заявил политик.

Напомним, еще в августе Кравчук сообщил, что во время переговоров в трехстороннем контактной группе российская сторона выдвинула ультиматум из-за постановления Верховной Рады о местных выборах. По словам главы украинской делегации, Россия блокировала работу любой из подгрупп, пока не будет рассмотрен упомянутый вопрос.

Речь идет, в частности, о четвертом Пункте постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" и его соответствии Минским соглашениям.

Добавим, что 30 сентября, во время очередного заседания ТКГ, глава украинской делегации Леонид Кравчук уже призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины.

Напомним, что на предыдущем заседании трехсторонней контактной группы, которое прошло 15 октября в формате видеоконференции, представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижения во внедрении режима тишины. Отметим, что стороны обсудили взаимное освобождение удерживаемых лиц. Также координатор ОБСЕ по ТКГ Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября.



