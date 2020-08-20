Росія у ТКГ поставила ультиматум щодо виборів на Донбасі - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На засіданні тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО. Про це сказав очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмайєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке б питання вони не згадали – і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ – будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, вступить в силу тільки після того, коли Верховна Рада прийме рішення, і закон, або зміст закону буде відповідати мінським угодам та існуючим домовленостям", - сказав Кравчук.
З його слів, опоненти невдоволені, що у постанові вибори не можуть проходити на території ОРДЛО, "а тільки по всій Україні".
"Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу", - сказав глава української делегації.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що дуже задоволений роботою першого президента Леоніда Кравчука у Тристоронній контактній групі по Донбасу.