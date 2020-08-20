Росія у ТКГ поставила ультиматум щодо виборів на Донбасі - Кравчук

"Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмайєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке б питання вони не згадали – і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ – будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, вступить в силу тільки після того, коли Верховна Рада прийме рішення, і закон, або зміст закону буде відповідати мінським угодам та існуючим домовленостям", - сказав Кравчук.

З його слів, опоненти невдоволені, що у постанові вибори не можуть проходити на території ОРДЛО, "а тільки по всій Україні".

"Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу", - сказав глава української делегації.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що дуже задоволений роботою першого президента Леоніда Кравчука у Тристоронній контактній групі по Донбасу.