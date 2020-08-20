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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82096 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101709 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126382 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107175 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127137 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101183 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102014 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104038 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Россия в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе - Кравчук

Россия в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 26098 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На заседании трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

"Якобы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Это была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не вспомнили - и это было в рабочих группах, и уже вчера на совместной дискуссии в ТКГ - любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, как Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существующим договоренностям", - сказал Кравчук.

По его словам, оппоненты недовольны, что в постановлении выборы не могут проходить на территории ОРДЛО, "а только по всей Украине".

"Они не возражают, чтобы во всей Украине, но чтобы не писать, что не может проходить на этих территориях. То есть снять с Верховной Рады именно это положение. И тогда будет разблокирована наша работа", - сказал глава украинской делегации.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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