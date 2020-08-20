Зеленський оцінив початок роботи Кравчука у "Мінську"

"Я вважаю, що наша Тристороння контактна група повністю відродила "мінські" засідання, я вважаю, вони вдихнули... у "Мінськ" життя. Це я вважаю... я говорю про той момент, коли там був ще Леонід Кучма. В цілому, зараз, я дуже задоволений Леонідом Кравчуком", - сказав Президент.

Він зазначив також, що вже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті нема, і Президент назвав це "великим досягненням".

"Ми постійно повинні зустрічатись, нехай у відеоформаті через COVID-19, поки у "мінському процесі", але ми повинні зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилась. Це дуже складно", - додав Глава держави.

Нагадаємо, за інформацією ОБСЄ, учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні 19 серпня дійшли згоди, що "заходи щодо посилення режиму припинення вогню" на Донбасі успішно діють, проте не змогли обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію "мінських угод".