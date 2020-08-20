В ОБСЄ повідомили про успіхи та провали вчорашньої зустрічі у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Учасники засідання Тристоронньої контактної групи напередодні дійшли згоди, що "заходи щодо посилення режиму припинення вогню" на Донбасі успішно діють, проте не змогли обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію "мінських угод". Про це йдеться у поширеному повідомленні спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ, посла Хайді Грау, передає УНН.
"Учасники засідання ТКГ сьогодні одноголосно відзначили, що "Заходи щодо посилення режиму припинення вогню", погоджені ними чотири тижні тому, успішно діють. Після вступу в силу "заходів" 27 червня 2020 року число порушень режиму припинення вогню скоротилося до найнижчого рівня, коли-небудь фіксованого Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ... Я закликаю сторони і далі докладати усіх необхідних зусиль для збереження стійкого і всеосяжного перемир'я", - сказала Грау.
Крім цього, за словами дипломата, учасники засідання Робочої групи з безпеки займалися розробкою оновленого плану розмінування.
"Вони (сторони - ред.) значно наблизилися до угоди по 20 ділянкам розмінування, у тому числі біля контрольних пунктів в'їзду-виїзду", - повідомила вона.
Грау зазначила, що економічна робоча група обговорювала поточні питання водопостачання в окремих районах Донецької та Луганської областей України, а також проблеми екології, зокрема щодо стану вугільних шахт по обидва боки лінії зіткнення.
У центрі дискусій Робочої групи з гуманітарних питань було взаємне звільнення і обмін пов'язаних з конфліктом утримуваних.
"Всі відповідальні сторони повинні проявити добру волю, щоб прийти до якнайшвидшої згоди з даного питання", - підкреслила посол.
Вона повідомила також, що учасники обговорили технічні можливості доставки гуманітарних вантажів через лінію зіткнення у Луганській області.
"Дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові Верховної Ради України № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". Я шкодую, що з цієї причини учасникам не вдалося обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію "мінських угод", - додала дипломат.
Як повідомляв УНН, напередодні у Президента повідомили, що на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) погоджено 20 ділянок розмінування і чотири нових ділянки розведення сил.