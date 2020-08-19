Дебют Кравчука и новые участки разведения: у Президента рассказали подробности заседания контактной группы

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - Президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина. Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни его нарушения", - сообщили в ОПГ.

Отмечается, что в течение 24 дней в Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

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В пресс-центре Офиса Президента добавили, что политика безопасности группа достигла договоренностей по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - объяснили в ОПУ.

Добавляется, что украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

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Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств.

"При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечения продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций", - сообщили в пресс-центре.

Добавляется, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

"С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством в целях имплементации "формулы Штайнмайера", - сообщили у президента.

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Добавляется, что первый президент Украины, глава украинской делегации Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).