Дебют Кравчука в ТКГ: бойовики спробували зірвати зустріч радників у "нормандському форматі"

"Закінчився звіт на Мінській ТКГ по роботі в політичній підгрупі. Чесно кажучи, йшов на нього з тривогою - сьогодні дебютував Леонід Макарович (Кравчук - ред.), і після того, що він наговорив у різних своїх інтерв'ю, я чекав нехорошого. Але Кравчук приємно здивував", - написав журналіст.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі Кравчук "дуже гідно вийшов із найскладнішої ситуації".

"Швидше за все, щоб зірвати майбутню зустріч "нормандської четвірки" на рівні зовнішньополітичних радників, та сторона, фактично, заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування одної з постанов ВР, яка, на її думку, порушує Мінські угоди. Вчора вони тупо, 4 години, повторювали одне й те саме, не звертаючи уваги ні на які аргументи. Ми розмовляли зі стіною. Сьогодні повторилася та ж історія. Чесно кажучи, я б зірвався і пояснив їм юридичною мовою, чим постанова відрізняється від закону і т.д. А Макарич пройшов "між краплинами". Він пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації", - написав Гармаш.

На його думку, тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників четвірки.

"Загалом, на мій погляд, дебют Кравчука в делегації дуже вдалий. І вже сьогодні, на другий день його занурення в реальний мінський процес, мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними. Поки - все. Робота самої ТКГ ще триває, тому деталей і конкретики давати поки не можу", - додав журналіст.

Як повідомляв УНН, перший президент України та керівник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук раніше заявив, що складе свої повноваження в ТКГ у разі, якщо він побачить, що мінський процес не має перспективи.