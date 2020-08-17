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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100102 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105771 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125709 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100845 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101740 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103804 просмотра

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Кравчук сообщил, при каких условиях оставит ТКГ

Кравчук сообщил, при каких условиях оставит ТКГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сложит свои полномочия в ТКГ в случае, если он увидит, что минский процесс не имеет перспективы. Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает УНН.

Так, в интервью Кравчук отметил, что, по его мнению, "России также надоела война" на востоке Украины.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они (россияне - ред.) не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - сказал первый президент.

На вопрос о том, сделает ли он в таком случае заявление о сложении полномочий главы украинской делегации в ТКГ, Кравчук отметил "абсолютно".

"Я не буду там находиться и делать вид, что я, или Украина, ничего не делает. Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителем чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят", - добавил он.

Напомним, ранее Кравчук сообщил, что во время видеоконференции участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на этой неделе будет решен вопрос количества людей, которых планируют обменять.

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