Кравчук повідомив, за яких умов залишить ТКГ

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Перший президент України і керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук складе свої повноваженя в ТКГ у разі, якщо він побачить, що мінський процес не має перспективи. Про це він заявив в інтерв’ю “Сегодня”, передає УНН.

Так, в інтерв’ю Кравчук зазначив, що, на його думку, “Росії також набридла війна” на сході України.

"Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони (росіяни — ред.) не хочуть жодних поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "ні"... Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права, але нас не почули, тому я бачу, що Мінський процес не має перспективи. Ми починаємо шукати інші можливості“, — сказав перший президент.

На питання про те, чи зробить він у такому разі заяву про складення повноважень голови української делегації в ТКГ, Кравчук зазначив “абсолютно”.

“Я не буду там знаходитися і робити вигляд, що я, або Україна, щось робить. Я не буду, вибачте на слові, формальним виконавцем чиєїсь волі. Я не схилятиму голови ні перед ким. Я скажу правду, і люди її побачать”, — додав він.

Нагадаємо, раніше Кравчук повідомив, що під час відеоконференції учасників тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі цього тижня буде вирішено питання кількості людей, яких планують обміняти.

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