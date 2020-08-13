Кравчук про новий обмін: 18 серпня буде відома кількість людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час відеоконференції учасників тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі буде вирішено питання кількості людей, яких планують обміняти. Про це заявив голова української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв’ю Українському радіо, передає УНН.
“18 серпня буде відеоконференція. Це питання буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, буде не просто поставлено, а ми вже будемо точно знати, який обмін, навіть кількості людей з нашого і з їхнього боку будуть обмінені”, — сказав Кравчук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар. Цей список вже передано російській стороні.