Кравчук про новий обмін: 18 серпня буде відома кількість людей

“18 серпня буде відеоконференція. Це питання буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, буде не просто поставлено, а ми вже будемо точно знати, який обмін, навіть кількості людей з нашого і з їхнього боку будуть обмінені”, — сказав Кравчук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар. Цей список вже передано російській стороні.