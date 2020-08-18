Зеленський увів Фокіна до складу української делегації в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна. Відповідний указ № 327/2020 оприлюднений на сайті Глави держави від 18 серпня, передає УНН.
“На часткову зміну статті 2 увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації (за згодою)”, — сказано в тексті документу.
Як повідомляв УНН, раніше перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін завив, що погодився увійти до української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.
Додамо, наприкінці липня перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ.