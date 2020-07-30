Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ

"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов, можна було б і відпочивати. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду робити це до останнього подиху. Ось чому я і погодився", - повідомив Кравчук.

Нагадаємо, першого президента України Леоніда Кравчука запросили сьогодні об 11:30 до Офісу Президента щодо його призначення його у ТКГ.

Раніше Кравчук висловлював думку, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади.

Також нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Кучма вийшов з ТКГ.