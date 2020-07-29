Зеленський завтра зустрінеться з Кравчуком щодо призначення у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Першого президента України Леоніда Кравчука запросили на завтра об 11:30 до Офісу президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший президент Леонід Кравчук, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що це буде завтра (розмова про місце голови української делегації у ТКГ — ред.), тому що я маю інформацію про те, що мене на 11:30 запрошують в ОП. І це буде розмова навколо цього питання”, — повідомив Кравчук.
Він зазначив, що зустріч точно має відбутися, адже йому зателефонували, і сказали, що запрошують до Офісу.
Поміж тим, Кравчук розуміє, чому Кучма хоче піти з Мінського процесу, адже “він втомився, в нього є інше бажання, людина має право відпочити та подумати про себе.
Однак не відкидає перший президент і кандидатуру віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова: “Він знає проблему, і я сприйму, якщо буде указ про призначення Резнікова”.
Раніше УНН писав, що Зеленський назвав кандидатів на місце Кучми в ТКГ.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Також Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ.