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Зеленський назвав кандидатів на місце Кучми в ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Одним із претендентів на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі є віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков, інший претендент – перший президент України Леонід Кравчук. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу, передає кореспондент УНН.

"З приводу того, хто може очолити і стати керівником ТКГ в Мінську… Другий президент Леонід Данилович Кучма багато працював, це складна робота – очолювати таку групу. Більше того, це дуже складна робота – бути в тому чи іншому напрямку, особливо в політичному чи в безпековому. Саме там засідання йдуть по 10, 12, 15 годин, іноді люди сперечаються і інколи знаходять вихід, який потім коштує нам тією чи іншою кількістю збережених життів на Донбасі. Це дійсно дуже складна робота", - сказав Президент.

Він зауважив, що більшість депутатів Верховної Ради, які говорять про війну на Донбасі, про Мінськ, "навіть не розуміють, що відбувається".

"Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити цю групу. Треба знайти баланс, людину, з якою розмовляє Росія, людина, яку, найголовніше, поважають в Україні, людину, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україну у складні моменти… Людина з досвідом, і людина, яка не є ні "права", ні "ліва", вона центрист, вона балансує, і її поважають як на Сході, так і на Заході. Тому цей вибір – не просто чергова посада, це один із найскладніших кадрових виборів", - зазначив Зеленський.

"У нас є декілька претендентів. Один з претендентів – наш віце-прем’єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом Леонідом Кравчуком. І є ще пару кандидатур", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Також Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ.

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