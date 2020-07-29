Зеленский назвал кандидатов на место Кучмы в ТКГ

"По поводу того, кто может возглавить и стать руководителем ТКГ в Минске... Второй президент Леонид Данилович Кучма много работал, это сложная работа - возглавлять такую группу. Более того, это очень сложная работа - быть в том или ином направлении, особенно в политическом или в сфере безопасности. Именно там заседания идут по 10, 12, 15 часов, иногда люди спорят и иногда находят выход, который затем стоит нам тем или иным количеством сохраненных жизней на Донбассе. Это действительно очень сложная работа", - сказал Президент.



Он отметил, что большинство депутатов Верховной Рады, которые говорят о войне на Донбассе, о Минске, "даже не понимают, что происходит".



"Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить эту группу. Надо найти баланс, человека, с которым разговаривает Россия, человек, которого, самое главное, уважают в Украине, человека, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в сложные моменты... Человек с опытом, и человек, который не является ни "правым", ни "левым", он центрист, он балансирует, и его уважают как на Востоке, так и на Западе. Поэтому этот выбор - не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", - отметил Зеленский.



"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов - наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Леонидом Кравчуком. И еще пару кандидатур", - добавил он.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.