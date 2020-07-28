Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ

"Об'єктивно, Леонід Кучма багато зробив для того, щоб зобов'язання, прийняті українською стороною по мінським домовленостями, виконувалися. Безумовно, цей процес далеко не завершений, особливо в частині реалізації політичного блоку. Але заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі - останнє на даний момент рішення контактної групи, прийняте за участю Леоніда Кучми - це важливий крок у правильному напрямку", - сказав Гризлов.

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Він нагадав, що "саме його (Кучми) підпис від імені України стоїть під мінських угодами".

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).