Москва отреагировала на уход Кучмы из ТКГ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39958 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134568 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110997 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131956 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102609 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104454 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102076 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Москва отреагировала на уход Кучмы из ТКГ

Москва отреагировала на уход Кучмы из ТКГ

Киев  •  УНН

 • 24602 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Второй президент Украины Леонид Кучма много сделал для того, чтобы Киев выполнял обязательства, принятые украинской стороной в рамках минских договоренностей. Об этом полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил журналистам, комментируя сообщение об уходе Кучмы с поста руководителя украинской делегации на минских переговорах, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня на Донбассе - последнее на данный момент решение контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы - это важный шаг в правильном направлении", - сказал Грызлов.

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Он напомнил, что "именно его (Кучмы) подпись от имени Украины стоит под минскими соглашениями".

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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