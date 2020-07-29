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Зеленский завтра встретится с Кравчуком относительно назначения в ТКГ

Зеленский завтра встретится с Кравчуком относительно назначения в ТКГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на завтра в 11:30 в Офис президента. Разговор, вероятно, будет касаться назначения Кравчука на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый президент Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что это будет завтра (разговор о месте главы украинской делегации в ТКГ - ред.), потому что у меня есть информация о том, что меня на 11:30 приглашают в ОП. И это будет разговор вокруг этого вопроса", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что встреча точно должна произойти, ведь ему позвонили и сказали, что приглашают в Офис.

Между тем, Кравчук понимает, почему Кучма хочет уйти из Минского процесса, ведь "он устал, у него есть другое желание, человек имеет право отдохнуть и подумать о себе.

Однако не исключает первый президент и кандидатуру вице-премьера Алексея Резникова: "Он знает проблему, и я приму, если будет указ о назначении Резникова".

Ранее УНН писал, что Зеленский назвал кандидатов на место Кучмы в ТКГ.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.

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