Кравчук: не можна проводити вибори на Донбасі, коли там немає української влади

“Ми повинні довести, що ми не можемо проводити вибори на Донбасі, коли там немає української влади. Спочатку треба безпекова ситуацію, встановити там відповідну владу, і тоді проводити вибори. Вже після виборів проводити організацію життя. Потрібно мати умови”, — вважає Кравчук.

На його переконання, якщо Росія не вважає себе учасником конфлікту — хай забирає зброю і йде.

Нагадаємо, що першого президента України Леоніда Кравчука запросили на завтра об 11:30 до Офісу президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі.

Раніше УНН писав, що Зеленський назвав кандидатів на місце Кучми в ТКГ.

Також нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Також Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ.