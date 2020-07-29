Кравчук: не можна проводити вибори на Донбасі, коли там немає української влади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший президент Леонід Кравчук, передає кореспондент УНН.
“Ми повинні довести, що ми не можемо проводити вибори на Донбасі, коли там немає української влади. Спочатку треба безпекова ситуацію, встановити там відповідну владу, і тоді проводити вибори. Вже після виборів проводити організацію життя. Потрібно мати умови”, — вважає Кравчук.
На його переконання, якщо Росія не вважає себе учасником конфлікту — хай забирає зброю і йде.
Нагадаємо, що першого президента України Леоніда Кравчука запросили на завтра об 11:30 до Офісу президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі.
Раніше УНН писав, що Зеленський назвав кандидатів на місце Кучми в ТКГ.
Також нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Також Москва відреагувала на вихід Кучми з ТКГ.