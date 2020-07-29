Кравчук: нельзя проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29928 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133409 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110586 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131294 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кравчук: нельзя проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти

Кравчук: нельзя проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти

Киев  •  УНН

 • 20433 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый президент Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.

"Мы должны доказать, что мы не можем проводить выборы на Донбассе, когда там нет украинской власти. Сначала нужна политика безопасности, установить там соответствующую власть, и тогда проводить выборы. Уже после выборов проводить организацию жизни. Нужно иметь условия", - считает Кравчук.

По его убеждению, если Россия не считает себя участником конфликта - пусть забирает оружие и уходит.

Напомним, что первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на завтра в 11:30 в Офис президента. Разговор, вероятно, будет касаться назначения Кравчука на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонней контактной группе.

Ранее УНН писал, что Зеленский назвал кандидатов на место Кучмы в ТКГ.

Также напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.

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