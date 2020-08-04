Фокін погодився увійти до складу української делегації у ТКГ

"Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", – заявив Фокін.

Також він висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

"Я, як і Леонід Макарович (Кравчук - ред.), упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України", – резюмував Фокін.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував першому прем'єр-міністру України Вітольду Фокіну увійти в склад української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу. Як стало відомо, Фокін планує погодитися.

Додамо, що минулого тижня перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ.

Кравчук висловлював думку, що задля досягнення миру необхідно зустрічатись з президентом РФ Володимиром Путіним та вести перемовини з Росією, проте не поступатися принципами.