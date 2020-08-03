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Фокін планує прийняти пропозицію Єрмака увійти у ТКГ - Кравчук

Фокін планує прийняти пропозицію Єрмака увійти у ТКГ - Кравчук

Київ • УНН

 • 27688 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував першому прем'єр-міністру України Вітольду Фокіну увійти в склад української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу. Фокін планує погодитися. Про це журналісту УНН повідомив голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук.

На питання, чи пропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак увійти першому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну в склад української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу, Кравчук відповів: “Пропонував. Вітольд Павлович мені сказав, що він пропозицію буде приймати, але чи прийняв чи ні, знає тільки Єрмак. Це було сьогодні близько 16:00. Мені Вітольд Павлович Фокін сказав, що він подумав та погоджується увійти до складу нашої делегації у „мінському форматі“, але ще Єрмаку він цього не сказав”.

Кравчук наголосив, що не знає, чи Фокін сказав про це наразі Єрмаку.

Нагадаємо, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що не планує змінювати учасників у складі української делегації, втім, не виключає її поповнення.

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